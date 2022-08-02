Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin bikinili pozu sosyal medyayı yaktı geçti 'Acun Ilıcalı'nın bir sözü vardır bilir misin...'
atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaştı. Minkari'nin pozuna binlerce beğeni yorum yağdı. Bir yorum ise ortalığı kırdı geçti.
02.08.2022 16:58 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:58
İŞTE O POZ
Minkari'nin duru güzelliğiyle göz kamaştırırken gelen bir yorum herkesi güldürdü. Bir takipçisinin 'Acun Ilıcalı'nın bir sözü vardır bilir misin, hay maşallah!' yorumuna binlerce beğeni yağdı.
Melis Minkari 20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Melis Minkari 23 yaşındadır. Özel Şişli Teraki Lisesinde eğtiimini tamamlayan Melis Minkari bir süre müzikle ilgilenmiş Gitar ve Bateri dersi almıştır.
Müzik eğitiminden sonra oyunculuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen Melis Minkari Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamladı. Oyunculuk basamaklarını yavaş yavaş tırmanan Melis Minkari ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike rolünü başarılı bir şekilde canlandırıyor.