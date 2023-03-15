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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Minkari, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizide Berk karakteriyle yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aybüke rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz verdi. 24 yaşındaki genç oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Melis Minkari'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.03.2023 19:42 - Son Güncelleme: 15.03.2023 19:42
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterini canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan oyuncu Melis Minkari, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

Genç oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı. Minkari için "Çok güzelsin", "Doğal güzellik" yorumları yapıldı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...

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