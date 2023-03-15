Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! 24 yaşındaki Melis ortalığı salladı! Berk’in biricik aşkı...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Minkari, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizide Berk karakteriyle yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aybüke rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz verdi. 24 yaşındaki genç oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Melis Minkari'nin o paylaşımı...
15.03.2023 19:42 - Son Güncelleme: 15.03.2023 19:42
Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterini canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan oyuncu Melis Minkari, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.