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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atı tamam prensi... 'Rabbim bu nasıl güzellik' Beyaz içinde salındı

Atv'ni reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez beyaz atlı pozlarıyla beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu. Coşkun için "Daha güzelini görmedim", "Bayılıyorum sana" yorumları yapıldı. İşte Su Burcu Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o pozları...

18.04.2022 09:39 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:39
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un beyaz atı tamam prensi... ’Rabbim bu nasıl güzellik’ Beyaz içinde salındı

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un beyaz atı tamam prensi... ’Rabbim bu nasıl güzellik’ Beyaz içinde salındı

Kardeşlerim dizisinde Asiye rolünü canladıran Su Burcu Yazgı Coşkun bu rolle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un beyaz atı tamam prensi... ’Rabbim bu nasıl güzellik’ Beyaz içinde salındı

Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla da bir süre konuşulan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada da oldukça popüler.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un beyaz atı tamam prensi... ’Rabbim bu nasıl güzellik’ Beyaz içinde salındı

İŞTE O POZLAR

Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atla verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un beyaz atı tamam prensi... ’Rabbim bu nasıl güzellik’ Beyaz içinde salındı

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatını anlatan ve hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen dizide Asiye karakterini genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun canlandırıyor.

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