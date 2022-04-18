Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atı tamam prensi... 'Rabbim bu nasıl güzellik' Beyaz içinde salındı
Atv'ni reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez beyaz atlı pozlarıyla beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu. Coşkun için "Daha güzelini görmedim", "Bayılıyorum sana" yorumları yapıldı. İşte Su Burcu Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o pozları...
18.04.2022 09:39 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:39
Kardeşlerim dizisinde Asiye rolünü canladıran Su Burcu Yazgı Coşkun bu rolle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.
Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla da bir süre konuşulan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada da oldukça popüler.
İŞTE O POZLAR
Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atla verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.
Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatını anlatan ve hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen dizide Asiye karakterini genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun canlandırıyor.