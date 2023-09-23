Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi çıka çıka bakın gibi çıktı! Annesi de kızı gibi ünlü meğer...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Adeta gözler önünde büyüyen oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa annesinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri.
Kardeşlerim dizisi sonrasında Su Burcu Yazgı Coşkun adeta kariyerinde parlama yaşadı.
Su Burcu Yazgı Coşkun, geleceğin yetenekli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.