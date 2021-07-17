Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! Annesi, kardeşi merak ediliyordu
Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor. Kardeşlerim dizisindeki karakteri herkesin sevgilisi haline gelen, partneri Onur Seyit Yaran'la yakaladığı uyumla göz dolduran 16 yaşındaki oyuncunun ailesi gözlerden uzak. Ancak bu sosyal medya kullanıcılarının yakalamasına engel değil. Su Burcu Yazgı Coşkun'un ailesi sosyal medyayı salladı. Özellikle kardeşiyle benzerliği öyle böyle değil.
17.07.2021 15:46
- Son Güncelleme: 17.07.2021 15:46
Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.