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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son olarak tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol aldığını ve aslında çocuk oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerinin arkasında ise annesi var.

10.07.2021 10:00 - Son Güncelleme: 10.07.2021 10:00
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Kardeşlerim dizisi sonrasında Su Burcu Yazgı Coşkun adeta kariyerinde parlama yaşadı. Sosyal medya şimdilerde onun her hareketini yakinen takip ediyor. Kardeşlerim'in sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Su Burcu Yazgı Coşkun, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Son olarak yeşil bluzu ve minisiyle fotoğraf paylaşan genç yıldız sosyal medyayı salladı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Önceki gün paylaştığı fotoğraflar çok konuşulan Su Burcu Yazgı Coşkun, geleceğin yetenekli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin genç yaşındaki bu kariyerinin mimarı ise annesi Miraç Gündüz.