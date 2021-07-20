Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterine can veren ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan genç oyuncu, kural bozdu. Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında paylaşan Coşkun, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Genç oyuncunun tatil pozları için 'Bir kez daha hayran kaldım', 'Yok böyle bir güzellik!' yorumları yapıldı. İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
20.07.2021 18:38
- Son Güncelleme: 20.07.2021 20:05
Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.
İltifat yağmuruna tutulan Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.