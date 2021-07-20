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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterine can veren ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan genç oyuncu, kural bozdu. Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında paylaşan Coşkun, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Genç oyuncunun tatil pozları için 'Bir kez daha hayran kaldım', 'Yok böyle bir güzellik!' yorumları yapıldı. İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

20.07.2021 18:38 - Son Güncelleme: 20.07.2021 20:05
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı

Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.

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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan genç oyuncu, kural bozdu. Coşkun, tatilde verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı

Güzelliği ile adeta sosyal medyayı sallayan ünlü oyuncu için 'Bir kez daha hayran kaldım', 'Yok böyle bir güzellik!' yorumları yapıldı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı

İltifat yağmuruna tutulan Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun tatil pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile hayran bıraktı

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o pozları...