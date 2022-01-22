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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterinin canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez güzelliğiyle adından söz ettirdi. Siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncuya adeta yorum ve beğeni yağdı. Coşkun'a ilk yorum ise dizide Şengül karakteriyle yengesini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'dan geldi. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un beğeni toplayan o paylaşımı...

22.01.2022 01:31 - Son Güncelleme: 22.01.2022 01:31
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

Setlere 2012 yılında adım atan ve uzun bir süre çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan genç oyuncu, bu kez güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren güzel oyuncu, siyah mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!

FADİK SEVİN ATASOY KAYITSIZ KALMADI!
Coşkun'a ilk yorum ise dizide Şengül karakteriyle yengesini canlandıran rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy'dan geldi.

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