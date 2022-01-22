Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Beğeni yağan pozlara ilk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan!
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun siyah elbisesiyle yıktı geçti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterinin canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez güzelliğiyle adından söz ettirdi. Siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncuya adeta yorum ve beğeni yağdı. Coşkun'a ilk yorum ise dizide Şengül karakteriyle yengesini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'dan geldi. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un beğeni toplayan o paylaşımı...
22.01.2022 01:31
- Son Güncelleme: 22.01.2022 01:31
Setlere 2012 yılında adım atan ve uzun bir süre çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
FADİK SEVİN ATASOY KAYITSIZ KALMADI!
Coşkun'a ilk yorum ise dizide Şengül karakteriyle yengesini canlandıran rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy'dan geldi.