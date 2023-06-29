Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ve partneri Onur Seyit Yaran ile büyük uyum yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Genç oyuncudan tatil pozu da gecikmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Coşkun, şezlong pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Su Burcu Yazgı Coşkun için "Dupduru güzellik" yorumu yapıldı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'nın tatil pozu...
29.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:21
Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, sezon finalinin ardından tatile çıktı.