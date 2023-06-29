Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ve partneri Onur Seyit Yaran ile büyük uyum yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Genç oyuncudan tatil pozu da gecikmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Coşkun, şezlong pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Su Burcu Yazgı Coşkun için "Dupduru güzellik" yorumu yapıldı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'nın tatil pozu...

takvim.com.tr
29.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:21
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, sezon finalinin ardından tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

Su Burcu Yazgı Coşkun, şezlong pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, Instagram'ı adeta salladı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun sezonu açtı! Şezlong pozuyla hayran bıraktı! “Dupduru güzellik” Onur Seyit Yaran’in partneri...

Paylaşım kısa sürede gündem olurken Su Burcu Yazgı Coşkun için "Dupduru güzellik" yorumu yapıldı.

SON DAKİKA