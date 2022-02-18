Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! Kadrosunda Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Cüneyt Mete, Melis Minkari gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Coşkun, şimdi ise danstaki yeteneğiyle hayran bıraktı. Dans ettiği anları Instagrma hesabında yayınlayan Coşkun adeta sosyal medyayı salladı. Genç oyuncuya ilk yorum ise rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy'dan geldi. Öte yandan takipçileri, Coşkun'un dizideki partneri Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı karaktere işaret ederek 'Aman Doruk görmesin' yorumunda bulundu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o dans şovu...
18.02.2022 18:35 - Son Güncelleme: 18.02.2022 18:39
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Takipçileri, Coşkun'un dizideki partneri Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı karaktere işaret ederek 'Aman Doruk görmesin', 'Doruk fena kıskanacak' yorumunda bulundu.