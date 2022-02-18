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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! Kadrosunda Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Cüneyt Mete, Melis Minkari gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Coşkun, şimdi ise danstaki yeteneğiyle hayran bıraktı. Dans ettiği anları Instagrma hesabında yayınlayan Coşkun adeta sosyal medyayı salladı. Genç oyuncuya ilk yorum ise rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy'dan geldi. Öte yandan takipçileri, Coşkun'un dizideki partneri Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı karaktere işaret ederek 'Aman Doruk görmesin' yorumunda bulundu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o dans şovu...

18.02.2022 18:35 - Son Güncelleme: 18.02.2022 18:39
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Coşkun, şimdi ise danstaki yeteneğiyle hayran bıraktı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun dans şovuyla büyüledi! İlk yorum Fadik Sevin Atasoy’dan geldi! ‘Aman Doruk görmesin’

Takipçileri, Coşkun'un dizideki partneri Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı karaktere işaret ederek 'Aman Doruk görmesin', 'Doruk fena kıskanacak' yorumunda bulundu.

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