Kardeşlerim'in Asiye'si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir'le şaşırtmıştı bu kez de...
Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. 16 yaşındaki oyuncu yalnızca yeteneği ile değil, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son olarak pembelerle takipçilerinin karşısına çıkan Kardeşlerim'in Asiye'si kısa sürede gündem oldu.
13.12.2021 16:37
- Son Güncelleme: 13.12.2021 16:37
Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırtan Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
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Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri.