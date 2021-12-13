Kardeşlerim’in Asiye’si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir’le şaşırtmıştı bu kez de...

Sosyal medyada milyonlar takipçisi olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un pembeli pozları olay yarattı. 16 yaşında olan genç oyuncu hakkındaki Demet Özdemir gerçeği görenleri şoke etti. Nedeni ise haberin devamında... İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...