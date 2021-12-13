Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Asiye'si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir'le şaşırtmıştı bu kez de...

Kardeşlerim'in Asiye'si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir'le şaşırtmıştı bu kez de...

Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. 16 yaşındaki oyuncu yalnızca yeteneği ile değil, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son olarak pembelerle takipçilerinin karşısına çıkan Kardeşlerim'in Asiye'si kısa sürede gündem oldu.

13.12.2021 16:37 - Son Güncelleme: 13.12.2021 16:37
Kardeşlerim’in Asiye’si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir’le şaşırtmıştı bu kez de...

Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırtan Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Asiye’si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir’le şaşırtmıştı bu kez de...

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri.

Kardeşlerim’in Asiye’si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir’le şaşırtmıştı bu kez de...

Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda ve canlandırdığı Asiye karakteri ile kendisine hayran bırakıyor.

Kardeşlerim’in Asiye’si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir’le şaşırtmıştı bu kez de...

Sosyal medyada milyonlar takipçisi olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un pembeli pozları olay yarattı. 16 yaşında olan genç oyuncu hakkındaki Demet Özdemir gerçeği görenleri şoke etti. Nedeni ise haberin devamında... İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Kardeşlerim’in Asiye’si pembe askılı pozu sosyal medyayı salladı! Su Burcu Yazgı Coşkun Demet Özdemir’le şaşırtmıştı bu kez de...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

SON DAKİKA