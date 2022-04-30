Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...
Kardeşlerim'in Asiye ile Doruk'a bakın! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim dizisinde iki aşığı canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle ortalığı salladı. Birlikte dans eden ikiliden Onur Seyit Yaran, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Performanslarıyla ortalığı kasıp kavuran genç oyunculara ilk yorum ise dizide Oğulcan karakterini canlandıran rol arkadaşları Cihan Şimşek'ten geldi. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan dans şovu...
30.04.2022 18:37 - Son Güncelleme: 30.04.2022 18:41
Kardeşlerim dizisinde Asiye ile Doruk karakterlerini canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuklarının yanı sıra aralarındaki uyumla da büyük beğeni topladı.
Dizide iki aşığı canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Birlikte dans eden ikiliden Onur Seyit Yaran, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Su Burcu Yazgı Coşkun da partnerinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak çiçek emojileriyle karşılık verdi ve söz konusu videoyu kendi sayfasına taşıdı.