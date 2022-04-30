RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Kardeşlerim'in Asiye ile Doruk'a bakın! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim dizisinde iki aşığı canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle ortalığı salladı. Birlikte dans eden ikiliden Onur Seyit Yaran, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Performanslarıyla ortalığı kasıp kavuran genç oyunculara ilk yorum ise dizide Oğulcan karakterini canlandıran rol arkadaşları Cihan Şimşek'ten geldi. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan dans şovu...

30.04.2022 18:37 - Son Güncelleme: 30.04.2022 18:41
Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Kardeşlerim dizisinde Asiye ile Doruk karakterlerini canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuklarının yanı sıra aralarındaki uyumla da büyük beğeni topladı.

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Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Dizide iki aşığı canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Birlikte dans eden ikiliden Onur Seyit Yaran, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Benim için oldukça zor ama bir o kadar da keyifli bir deneyimdi. İlk kez dans edecek olmama rağmen müthiş enerjileriyle bana bu isi sevdiren iki güzel insana çok teşekkür ederim" notunu ekledi.

Kardeşlerim’in Asiye ile Doruk’a bakın! Onur Seyit Yaran partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’u havalara uçurdu! İlk yorum Cihan Şimşek’ten...

Su Burcu Yazgı Coşkun da partnerinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak çiçek emojileriyle karşılık verdi ve söz konusu videoyu kendi sayfasına taşıdı.

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