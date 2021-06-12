Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

'HİÇBİR ŞEY BİLMESEM HADDİMİ BİLİRİM'

Ünlü oyuncu, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi: "Asla hiç öyle bir haddim yok, hiçbir şey bilmesem haddimi bilirim. Bir sürü müzisyen ahbabım var, benimki dertleşme kıvamında dost buluşması gibi.