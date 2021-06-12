Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu
Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! 'Haddimi bilirim' dedi… Celil Nalçakan, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine dahil etmesinin ardından koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşı yaptırdıktan sonra memnuniyetini dile getiren oyuncu, hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan Nalçakan, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla ise dikkat çekti. İşte Celil Nalçakan'ın o açıklamaları…
Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine alması kapsamında aşısını yaptıran oyuncu Celil Nalçakan, "İsabetli oldu, set ortamı her ne kadar korunursa korunalım bir şey olabiliyor. Ben de aşımlı oldum yerinde bir uygulama. İnşallah tez zamanda herkes aşısın olurda bu hastalıktan kurtuluruz" ifadelerini kullandı.