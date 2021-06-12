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Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! 'Haddimi bilirim' dedi… Celil Nalçakan, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine dahil etmesinin ardından koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşı yaptırdıktan sonra memnuniyetini dile getiren oyuncu, hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan Nalçakan, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla ise dikkat çekti. İşte Celil Nalçakan'ın o açıklamaları…

12.06.2021 02:18 - Son Güncelleme: 12.06.2021 02:18
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine alması kapsamında aşısını yaptıran oyuncu Celil Nalçakan, "İsabetli oldu, set ortamı her ne kadar korunursa korunalım bir şey olabiliyor. Ben de aşımlı oldum yerinde bir uygulama. İnşallah tez zamanda herkes aşısın olurda bu hastalıktan kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

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Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif karakterine can veren oyuncu, dizinin sezon finalini çeker çekmez 1 yıldır pandemi yüzünden göremediği annesinin yanına gideceğini söyledi.

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan Nalçakan, bu sezon müzisyen arkadaşlarıyla sahne çalışması yapacağını da belirterek şöyle konuştu:

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

"Bu sene olacak herhalde Bodrum ve Çeşme'de sahne olacak, geçen sene kadar olmasa da... Müzisyen kardeşlerim de bir yıldır çalışmıyor o yüzden hareket etmek gerek"

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan bir konuştu pir konuştu! ‘Haddimi bilirim’ dedi çarpıcı açıklamalarda bulundu

'HİÇBİR ŞEY BİLMESEM HADDİMİ BİLİRİM'
Ünlü oyuncu, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi: "Asla hiç öyle bir haddim yok, hiçbir şey bilmesem haddimi bilirim. Bir sürü müzisyen ahbabım var, benimki dertleşme kıvamında dost buluşması gibi.