Kardeşlerim’de Berk’in annesi Ayla’yı canlandıran Aslı Mavitan’ın annesi Türkiye güzeli çıktı! Aslı güzel annesi ondan güzel

Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde tamamlayan Aslı Mavitan kariyerine spiker olarak devam etmiştir. TV8 kanalında haber spikeri olarak görev aldığı zamanlarda, yılın en iyi hafta sonu haber spikeri seçilmiş ve ödül almıştır. Spikerlikten sonra sunucu olarak da ekrana gelen Aslı Mavitan, Beyaz TV kanalında yayınlanan "İşin Aslı" adlı programı 2014 yılından bu yana sunmaya devam etmiştir. Hayat Bazen Tatlıdır, Menajerimi Ara dizileriyle yıldızını parlatan Aslı Mavitan önceki gün annesi ve kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla herkesi hayran bıraktı. İşte başta Aslı Mavitan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.

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