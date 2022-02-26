Kardeşlerim'de Berk'in annesi Ayla'yı canlandıran Aslı Mavitan'ın annesi Türkiye güzeli çıktı! Aslı güzel annesi ondan güzel
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim, 2. sezonunda da bomba gibi yoluna devam ediyor. Eren kardeşler etrafında şekillenen dizinin en sevilen karakterlerinden biri Recep Usta'nın canlandırdığı Berk. Aybike'ye olan aşkı sayesinde kendisini değiştiren Berk'in büyük aşkıyla arasında ise annesi Ayla var. Ayla karakterine hayat veren Aslı Mavitan hem güzelliği hem de oyunculuğuyla takdir kazanırken önceki gün annesi ve kardeşiyle fotoğraf paylaştı olanlar oldu. Aslı Mavitan'ın kardeşinin yakışıklılığı göz alırken, annesinin güzelliği de hayran bıraktı. İşte başta Aslı Mavitan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.
Kardeşlerim dizisinin oyuncuları arasından Ayla ilgi odağı oldu. Cumartesilerinin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayla'ya Aslı Mavitan hayat veriyor.
22 Kasım 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Aslı Mavitan'ın annesi 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan, babası ise ünlü şarkıcı (Hayık Aram Tataryan) Hayko'dur. Anne babası 2 yaşındayken boşandıktan sonra 8 yaşında iken annesi İşadamı Ahmet Mavitan ile evlendi. 1998 yılında 18 yaşına geldiğinde mahkeme kararı ile soyadını üvey babasının soyadı ile aynı yapmıştır. Aynı zamanda babasının dininden çıkarak İslam dinini seçmiştir. Asıl babasının ilk eşinden Alex adlı kardeşi şarkıcılık yapmaktadır. Annesinin ikinci eşi Ahmet Mavitan'dan da bir erkek kardeşi vardır. Yıldız Arhan 2015 yılında Ahmet Mavitan'dan boşandı.
Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde tamamlayan Aslı Mavitan kariyerine spiker olarak devam etmiştir. TV8 kanalında haber spikeri olarak görev aldığı zamanlarda, yılın en iyi hafta sonu haber spikeri seçilmiş ve ödül almıştır. Spikerlikten sonra sunucu olarak da ekrana gelen Aslı Mavitan, Beyaz TV kanalında yayınlanan "İşin Aslı" adlı programı 2014 yılından bu yana sunmaya devam etmiştir. Hayat Bazen Tatlıdır, Menajerimi Ara dizileriyle yıldızını parlatan Aslı Mavitan önceki gün annesi ve kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla herkesi hayran bıraktı. İşte başta Aslı Mavitan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.
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