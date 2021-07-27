Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu paylaştı sosyal medya sallandı! Güzelliği ile baş döndürdü hem kumsalda hem teknede...
Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu paylaştı sosyal medya sallandı! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Melisa karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizideki başarılı performansıyla gönüllere taht kuran oyuncu, bu kez kumsalda ve teknede çektiği video ile kendine hayran bıraktı. Bir gözlük markası için objektif karşısına geçen genç oyuncu, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun o paylaşımı...
27.07.2021 00:24
- Son Güncelleme: 27.07.2021 00:52
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinde can verdiği Melisa karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Kardeşlerim dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Damlasu İkizoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun özellikle yaşını merak etti.