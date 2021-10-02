Kardeşlerim Melisa’sı Damlasu İkizoğlu eşi sevgilisi kim merak ediliyordu ünlü oyuncu çıktı! Meğer Damlasu İkizoğlu...

İlk olarak kamera deneyimini reklam filmleri ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra tiyatro oyunları ve dizilerde rol almaya başlamıştır. En son 2020 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizi de Busa karakterine hayat vermiştir. Daha sonra ise Atv ekranlarının dizilerinden olan, Kardeşlerim isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır.