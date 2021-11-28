Kardeşlerim dizi setinde kutlama! Reytingleri altüst eden Kardeşlerim 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: O gerçek ortaya çıkıyor!

KARDEŞLERİN ZORLU SINAVI

Tedaviye alınan ancak vicdan azabı ile kendini tüketen Melisa'nın ağzından tek kelime çıkmamaktadır. Akif delil olarak kullanılmaması için Melisa'nın telefonunu kırıp çöpe atar. Ancak telefonu çöpte gören Şengül alır tamir ettirir. Selfie çekimleri yaparken telefondaki başka fotoğraf ve kayıtları görür.