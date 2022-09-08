Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle olay olmuştu... Emine Ün cesaretini konuşturdu o kareler bomba: "Ne kadar zarif ve güzel yaş aldın"

Basına yansıyan iddialar sonrasında Tolga Karakaş, avukatı aracalığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, bir yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır."