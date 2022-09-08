Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle olay olmuştu... Emine Ün cesaretini konuşturdu o kareler bomba: "Ne kadar zarif ve güzel yaş aldın"
Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle olay olmuştu... Emine Ün cesaretini konuşturdu o kareler bomba! İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı... 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanan Emine Ün, geçtiğimiz günlerde ihanet iddiasıyla magazin gündeminde yer almıştı. Eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karışmış konuyla ilgili Emine'den gelen açıklama dikkat çekmişti. Son dönemde paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Emine Ün Instagram'dan yaptığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. 44 yaşındaki Emine Ün'ü görenler, "Ne kadar zarif ve güzel yaş aldın" yorumları yaptı.
"NE KADAR ZARİF VE GÜZEL YAŞ ALDIN"
Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle olay olmuştu... Emine Ün cesaretini konuşturdu o kareler bomba!
KARDEŞİYLE ESKİ EŞİ...
oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı. Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştı. Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.
Basına yansıyan iddialar sonrasında Tolga Karakaş, avukatı aracalığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, bir yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır."
"AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DEĞİL"
Eski eşinin açıklamalarının ardından Ün de suskunluğunu bozarak avukatı aracalığıyla şu sözlerle açıklama yaptı:
"Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi birtakım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Söz konusu haberler müvekkil bakımından son derece üzücü ve yaralayıcı iken bu haberlerin müvekkilin gündeme gelme çabası olarak lanse edilmesi müvekkilin üzüntüsünü daha da arttırmıştır."
Sosyal medyadan makyajsız pozlar paylaşan Emine Ün'ün doğal halini gören cesaretine hayran kaldı. İşte balta güzelliğini konuşturan Emine olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin doğal halleri...