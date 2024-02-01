Karda amuda kalkan Pınar Altuğ'dan "Hayat size güzel" yorumuna jet yanıt! Konuyu uzatmayan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la çıktığı kar tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık amuda kalkan Altuğ burada da geleneği bozmadı. Altuğ'un bu paylaşımına "Hayat sana güzel" yorumu yapılırken, Altuğ'dan bu yoruma yanıt gecikmedi.