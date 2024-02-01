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Karda amuda kalkan Pınar Altuğ'dan "Hayat size güzel" yorumuna jet yanıt! Konuyu uzatmayan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la çıktığı kar tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık amuda kalkan Altuğ burada da geleneği bozmadı. Altuğ'un bu paylaşımına "Hayat sana güzel" yorumu yapılırken, Altuğ'dan bu yoruma yanıt gecikmedi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 11:53 Güncelleme 01 Şubat 2024, 12:02
Karda amuda kalkan Pınar Altuğ’dan Hayat size güzel yorumuna jet yanıt! Konuyu uzatmayan Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i... 1

Tescilli güzel Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.

Karda amuda kalkan Pınar Altuğ’dan Hayat size güzel yorumuna jet yanıt! Konuyu uzatmayan Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i... 2

Kariyer kadar Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de çok konuşulan bir çocuk annesi Altuğ, yine bir sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Karda amuda kalkan Pınar Altuğ’dan Hayat size güzel yorumuna jet yanıt! Konuyu uzatmayan Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i... 3

KARDA AMUDA KALKTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la çıktığı kar tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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