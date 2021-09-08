Karan’ı Burak Özçivit’e benzetenler fena yanıldı! Fahriye Evcen’in çocukluğunu gören karar değiştirdi böyle benzerlik görülmedi
Karan'ı Burak Özçivit'e benzetenler fena yanıldı! Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, performansının yanı sıra aile yaşantısıyla da beğeni topluyor. Meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturan Özçivit, 2019'da kucağına aldığı oğlu Karan'la da sık sık gündeme geliyor. Özellikle baba-oğul arasındaki benzerlik çok konuşuluyor. Ancak güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk yıllarına ait bir karesinin ortaya çıkmasıyla Karan için 'babasının kopyası' yorumunu yapanlar geri adım attı. Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile çok benzetildiği çocukluk fotoğrafı...
08.09.2021 17:50
- Son Güncelleme: 08.09.2021 17:50
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift, 2019 yılında ise oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına almıştı.
Fahriye Evcen'in oğlunun fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabında yayınlamasıyla Karan ile Burak Özçivit'in benzerliği dikkat çekmişti. Minik Karan için "Babasının kopyası" yorumları yapılmıştı.
İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la benzetildiği fotoğrafı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk halleri...