Vav TV İzle
Haberler Magazin Karan'a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

Karan'a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basının yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam eden Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit çiftinden sürpriz haberler var. İşte detaylar...

25.08.2022 11:52 - Son Güncelleme: 25.08.2022 11:52
Karan’a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karan’a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Karan’a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

Karan’a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde koronavirüse yakalanmıştı.

Karan’a kardeş değil kardeşler geliyor! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikizlerinin cinsiyeti de belli

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

SON DAKİKA