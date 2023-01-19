Karan Burak Özçivit'e benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem kime benzeyecek merak edilirken...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Önceki gün sevilen çift, ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldılar. Kerem'in kime benzeyeceği merak edilriken, Karan babasını benzetiliyor. Ancak siz bir de dedesini görün. Fikriniz tamamen değişecek. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin merak edilen babaları.
19.01.2023 10:19 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:19
Türkiye'nin gözde çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.