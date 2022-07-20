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Haberler Magazin Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in üstlendiği Kara Tahta dizisinde Esra Hoca karakterini canlandıran Yasemin Yazıcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, en çok "Yasemin Yazıcı'nın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yazıcı'nın ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yasemin Yazıcı'nın kendisinden de ünlü sevgilisi...

20.07.2022 22:45 - Son Güncelleme: 20.07.2022 22:45
Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

Kara Tahta dizisinde Esra Hoca karakterini canlandıran Yasemin Yazıcı, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

Dizinin televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluşması üzerine ise ünlü oyuncun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, en çok "Yasemin Yazıcı'nın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

Yazıcı'nın ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...

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