Kara Tahta’nın Esra Hoca’sı Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı meğer yıldız oyuncuyla...
Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in üstlendiği Kara Tahta dizisinde Esra Hoca karakterini canlandıran Yasemin Yazıcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, en çok "Yasemin Yazıcı'nın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yazıcı'nın ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yasemin Yazıcı'nın kendisinden de ünlü sevgilisi...
20.07.2022 22:45 - Son Güncelleme: 20.07.2022 22:45
Kara Tahta dizisinde Esra Hoca karakterini canlandıran Yasemin Yazıcı, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, en çok "Yasemin Yazıcı'nın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.