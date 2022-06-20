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Haberler Magazin Kara Bela’nın Burcu'suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

Kara Bela’nın Burcu'suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Tarık Ünlüoğlu, Cihan Ercan, Erdal Tosun ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı Kara Bela filminde Burcu karakterini canlandıran Seda Bakan'ın da hayatı merak konusu oldu. Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenen ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Bakan'ın özellikle son hali merak edildi. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı son paylaşımı görenler ise "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı. İşte 6 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son hali...

20.06.2022 18:46 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:46
Kara Bela’nın Burcu’suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

Kara Bela filminde Burcu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seda Bakan, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Kara Bela’nın Burcu’suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Bakan'ın hayatı merak konusu oldu.

Kara Bela’nın Burcu’suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

Şimdilerde ikinci bebeğine 6 aylık hamile olan Seda Bakan'ın özellikle son hali merak edildi.

Kara Bela’nın Burcu’suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

Ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı son paylaşımı görenler ise "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.

Kara Bela’nın Burcu’suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı

İşte Seda Bakan'ın son hali...

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