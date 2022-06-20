Kara Bela’nın Burcu'suydu! 6 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline bakın! Erkan Kolçak Köstendil’in partneri ortalığı salladı
Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Tarık Ünlüoğlu, Cihan Ercan, Erdal Tosun ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı Kara Bela filminde Burcu karakterini canlandıran Seda Bakan'ın da hayatı merak konusu oldu. Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenen ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Bakan'ın özellikle son hali merak edildi. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı son paylaşımı görenler ise "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı. İşte 6 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son hali...
20.06.2022 18:46 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:46
Kara Bela filminde Burcu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seda Bakan, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.