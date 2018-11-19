Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albayı Bilge Zobu'nun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

Kapıcılar Kralı denince akla gelen Zafer Albay karakterini canlandıran Bilge Zobu, şimdilerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayatına devam ediyor. Bilge Zobu'yu, saf görünüşlü ama cin gibi kurnaz kapıcının, apartman sakinleriyle renkli ilişkilerini anlatan komedi filminde apartman yöneticisi Albay Zafer Bey olarak tanıdık. Bakın 'Kapıcılar Kralı' Zafer Albay şimdilerde nasıl görünüyor...

19 Kasım 2018 Pazartesi, 16:54:57 Güncelleme: 17:29:01
Kapıcılar Kralının Zafer Albayı Bilge Zobunun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

ALİ UYANDIRAN

TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Halis" karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Kapıcılar Kralının Zafer Albayı Bilge Zobunun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

Ali Uyandıran, "Genç ve popüler oyuncularla çalışılması gayet normal fakat yaşayan usta oyuncuların desteği televizyon ve sinema sektöründe ciddiye alınmalı." dedi.

Kapıcılar Kralının Zafer Albayı Bilge Zobunun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

Uyandıran, yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde halkın kendisini canlandırdıklarını söyledi. Usta oyuncuların günümüzde dizi ve sinema yapımlarında güçlükle yer bulduğunu belirten Uyandıran, şöyle devam etti:

Kapıcılar Kralının Zafer Albayı Bilge Zobunun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

"Bir diziyi yıllarca ayakta tutarak izlenir halde televizyonda barındırmak çok güç. Şimdilerde birçok iş 'Bizimkiler' gibi değil. Komşuluk ilişkilerini anlatan, hakikaten apartmanda herkesin birbirini tanıdığı, öğretmene sevgi ve saygıyı, kapıcı kültürünü, Türk aile yapısını net bir şekilde ortaya koyan bir iş yapmışız.

Kapıcılar Kralının Zafer Albayı Bilge Zobunun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

Günümüzde bu bağlamda halkı televizyon ekranlarına bağlayacak çok dizi yok. Hatta şöyle diyebiliriz; çok dizi var ama azı iş yapıyor çünkü geçmişten günümüze gelen ve yaşayan usta oyuncuları bu yapımlarda göremiyoruz."

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