Kapıcılar Kralının Zafer Albayı Bilge Zobunun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albayı Bilge Zobu'nun son halini görenler şaşırdı! Bir dönemin ünlüleri şimdi ne yapıyor?
Kapıcılar Kralı denince akla gelen Zafer Albay karakterini canlandıran Bilge Zobu, şimdilerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayatına devam ediyor. Bilge Zobu'yu, saf görünüşlü ama cin gibi kurnaz kapıcının, apartman sakinleriyle renkli ilişkilerini anlatan komedi filminde apartman yöneticisi Albay Zafer Bey olarak tanıdık. Bakın 'Kapıcılar Kralı' Zafer Albay şimdilerde nasıl görünüyor...
19 Kasım 2018 Pazartesi, 16:54:57 Güncelleme: 17:29:01
"Bir diziyi yıllarca ayakta tutarak izlenir halde televizyonda barındırmak çok güç. Şimdilerde birçok iş 'Bizimkiler' gibi değil. Komşuluk ilişkilerini anlatan, hakikaten apartmanda herkesin birbirini tanıdığı, öğretmene sevgi ve saygıyı, kapıcı kültürünü, Türk aile yapısını net bir şekilde ortaya koyan bir iş yapmışız.
DİĞER GALERİLER