Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzel Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşında vefat eden oyuncu meğer...

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ , 81 yaşında vefat etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

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Doğum adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. 1958 yılında henüz 16 yaşında iken O Günden Sonra filmi ile Türk sinemasına adım atan Ferdağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.