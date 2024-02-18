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Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzel Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşında vefat eden oyuncu meğer...

Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı Kapıcılar Kralı filmiyle hafızalara kazınan Sevda Ferdağ, 81 yaşında vefat etti. Kariyeri boyunca 150'den fazla filmde rol alan Ferdağ'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken Yeşilçam yıldızının hayatı merak edildi. Sevda Ferdağ hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sevda Ferdağ hangi Yeşilçam yıldızıyla abla-kardeşmiş...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 09:38 Güncelleme 18 Şubat 2024, 09:38
Kapıcılar Kralı’nın kızıl güzel Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşında vefat eden oyuncu meğer... 1

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında vefat etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl güzel Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşında vefat eden oyuncu meğer... 2

Kariyeri boyunca 150'den fazla filmde rol alan Ferdağ'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken Yeşilçam yıldızının hayatı merak edildi.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl güzel Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşında vefat eden oyuncu meğer... 3

Doğum adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. 1958 yılında henüz 16 yaşında iken O Günden Sonra filmi ile Türk sinemasına adım atan Ferdağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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