❓ MERAK EDİLENLER

Konsere giriş için yaş sınırı bulunuyor mu?

Organizasyon yetkilileri tarafından yaş sınırı ile ilgili detaylı bir kısıtlama henüz paylaşılmadı. Ancak genel uygulamalar çerçevesinde, 18 yaş altı izleyicilerin yanlarında bir ebeveyn veya yasal vasi ile gelmeleri tavsiye ediliyor.

Bilet fiyatları ne zaman açıklanacak?

Bilet fiyatları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ön kayıt süreci tamamlanıp genel satış ekranları açıldığında, kategorilere göre fiyatlandırmalar bilet platformu üzerinden görüntülenebilecek.

Ön kayıt yaptırmak bilet garantisi sağlıyor mu?

Ön kayıt, genel satışa çıkmadan önce biletlere erişim hakkı ve öncelik tanımaktadır. Ancak biletler sınırlı sayıda olduğu için, kayıt yaptıranların satış saatinde hızlı olmaları önerilir.

Engelli izleyiciler için özel alanlar olacak mı?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki dev organizasyonda, engelli izleyicilerin konforlu bir şekilde konseri takip edebilmeleri için ayrılmış özel platformlar ve erişilebilirlik düzenlemeleri yapılacaktır.

Konser alanına ulaşım nasıl sağlanacak?

Konser günü stadyum çevresinde yoğun trafik olması bekleniyor. Belediye ve organizasyon ekibi, Metro ve toplu taşıma hatlarına ek seferler düzenlenmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.