Kanye West 11 yıl sonra ilk kez Avrupa turnesine İstanbul'dan başlıyor

Dünyaca ünlü yıldız Kanye West, 11 yıl aradan sonra çıkacağı Avrupa turnesini 30 Mayıs 2026'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlatıyor. Biletler için ön kayıt süreci 5 Mart saat 20.00'de başlarken, genel satışlar 9 Mart'ta açılıyor.

Rap müziğin ikonik ismi Kanye West, Avrupa turnesinin açılış konserini 30 Mayıs'ta İstanbul'da veriyor. Saat 21.00'de sahne alacak sanatçının dev konseri için ön kayıtlar 5 Mart akşamı başlıyor, bilet satışları ise 9 Mart'ta gerçekleşiyor.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, tam 11 yıllık aranın ardından gerçekleştireceği Avrupa turnesinin perdelerini İstanbul'da açıyor. Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan bu dev organizasyonun adresi Atatürk Olimpiyat Stadyumu olarak belirlendi.

📍KONSERİN DETAYLARI VE PROGRAM AKIŞI

Kanye West'in Avrupa turnesi kapsamındaki ilk durağı olan İstanbul konseri, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. Görkemli bir prodüksiyonla hazırlanan etkinlik için zaman çizelgesi şu şekilde açıklandı:

  • Kapı Açılışı: 15.00

  • Sahne Başlangıcı: 21.00

  • Mekan: Atatürk Olimpiyat Stadyumu

🎫 BİLET SATIŞ TAKVİMİ VE ÖN KAYIT SÜRECİ

Konsere yoğun talep beklenmesi nedeniyle organizasyon ekibi kademeli bir satış stratejisi izleyecek. Bilet gruplarına ve öncelik haklarına dair kritik tarihler şunlardır:

  • Ön Kayıt Başlangıcı: 5 Mart 2026 – Saat 20.00

  • Ön Kayıt Bitiş: 9 Mart 2026 – Saat 15.00

  • Genel Satış: 9 Mart 2026 – Saat 15.00 itibarıyla

❓ MERAK EDİLENLER

Konsere giriş için yaş sınırı bulunuyor mu?

Organizasyon yetkilileri tarafından yaş sınırı ile ilgili detaylı bir kısıtlama henüz paylaşılmadı. Ancak genel uygulamalar çerçevesinde, 18 yaş altı izleyicilerin yanlarında bir ebeveyn veya yasal vasi ile gelmeleri tavsiye ediliyor.

Bilet fiyatları ne zaman açıklanacak?

Bilet fiyatları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ön kayıt süreci tamamlanıp genel satış ekranları açıldığında, kategorilere göre fiyatlandırmalar bilet platformu üzerinden görüntülenebilecek.

Ön kayıt yaptırmak bilet garantisi sağlıyor mu?

Ön kayıt, genel satışa çıkmadan önce biletlere erişim hakkı ve öncelik tanımaktadır. Ancak biletler sınırlı sayıda olduğu için, kayıt yaptıranların satış saatinde hızlı olmaları önerilir.

Engelli izleyiciler için özel alanlar olacak mı?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki dev organizasyonda, engelli izleyicilerin konforlu bir şekilde konseri takip edebilmeleri için ayrılmış özel platformlar ve erişilebilirlik düzenlemeleri yapılacaktır.

Konser alanına ulaşım nasıl sağlanacak?

Konser günü stadyum çevresinde yoğun trafik olması bekleniyor. Belediye ve organizasyon ekibi, Metro ve toplu taşıma hatlarına ek seferler düzenlenmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Kamera veya profesyonel ekipman serbest mi?

Profesyonel fotoğraf makineleri, video kameralar ve uzun lensli ekipmanların konser alanına alınması genellikle yasaktır. Sadece cep telefonları ile çekim yapılmasına izin verilmesi beklenmektedir.

Konser iptal edilirse iade süreci nasıl işler?

Bilet satın aldığınız resmi satış kanalı üzerinden iade talepleri oluşturulabilir. İptal durumunda ücret iadeleri, satın alma sırasında kullanılan ödeme yöntemi üzerinden gerçekleştirilir.

Konser için bilet limitim var mı? Yoğun ilgiyi dengelemek amacıyla, tek bir hesap üzerinden satın alınabilecek bilet sayısı genellikle 4 veya 6 adetle sınırlandırılmaktadır.

Önemli Not:Ön kayıt yaptıran dinleyiciler, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma hakkına sahip olacak.