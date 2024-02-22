Kanserle mücadele eden Tanyeli’ye 10 yıllık eşinden tam destek! Sarıp sarmalayıp paylaştı: Harikalar diyarım...

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli , konuk olduğu bir magazin programında yaşadığı süreçten ve son sağlık durumundan bahsetti.

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'Aramızda Kalmasın' isimli televizyon programında konuşan Tanyeli, "Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum" açıklamasını yaptı.