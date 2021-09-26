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Haberler Magazin Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Kanser teşhisi konulan ünlü oyuncu Canan Ergüder, Feris karakterini canlandırdığı Menajerimi Ara dizisine hastalığı nedeniyle veda etmişti. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçen günlerde 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Ergüder şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece ile pazar pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda oyuncunun neşeli hali dikkat çekti. İşte Canan Ergüder'in eşi ile yaptığı o paylaşımı...

26.09.2021 16:50 - Son Güncelleme: 26.09.2021 16:50
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Kanser teşhisi konulan ünlü oyuncu Canan Ergüder, Feris karakterini canlandırdığı Menajerimi Ara dizisine hastalığı nedeniyle veda etmişti.

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Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Tedavisi devam eden oyuncu, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı.

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Canan Ergüder şimdi ise ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece ile pazar pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Canan Ergüder, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu düştü.

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü çifte "Çok güzelsiniz", "Işık saçıyorsunuz" yorumlarını yaptı.

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