Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Eşi Kenan Ece ile pazar pozu sosyal medyaya damga vurdu
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım! Kanser teşhisi konulan ünlü oyuncu Canan Ergüder, Feris karakterini canlandırdığı Menajerimi Ara dizisine hastalığı nedeniyle veda etmişti. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçen günlerde 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Ergüder şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece ile pazar pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda oyuncunun neşeli hali dikkat çekti. İşte Canan Ergüder'in eşi ile yaptığı o paylaşımı...
26.09.2021 16:50
- Son Güncelleme: 26.09.2021 16:50
Kanser teşhisi konulan ünlü oyuncu Canan Ergüder, Feris karakterini canlandırdığı Menajerimi Ara dizisine hastalığı nedeniyle veda etmişti.
Tedavisi devam eden oyuncu, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı.
Canan Ergüder şimdi ise ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece ile pazar pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.