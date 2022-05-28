Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'dan kötü haber '2 gün önce cennete uğurladık' İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Hamdi Alkan'ın açıklamasının ardından oyuncunun hayranlarından ve birçok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Kanserle mücadelesine başarılı bir şekilde devam eden Billur Kalkavan cephesinden üzen bir haber geldi. İşte detaylar..
28.05.2022 11:19 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:19
Eyvah Babam, İhlamurlar Altında ve Acayip Hikayeler gibi projelerle adını duyuran ve dobralığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti...