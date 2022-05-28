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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'dan kötü haber '2 gün önce cennete uğurladık' İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Hamdi Alkan'ın açıklamasının ardından oyuncunun hayranlarından ve birçok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Kanserle mücadelesine başarılı bir şekilde devam eden Billur Kalkavan cephesinden üzen bir haber geldi. İşte detaylar..

28.05.2022 11:19 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:19
Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan kötü haber ’2 gün önce cennete uğurladık’ İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

Eyvah Babam, İhlamurlar Altında ve Acayip Hikayeler gibi projelerle adını duyuran ve dobralığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan kötü haber ’2 gün önce cennete uğurladık’ İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan kötü haber ’2 gün önce cennete uğurladık’ İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti...

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan kötü haber ’2 gün önce cennete uğurladık’ İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

"18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim."

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan kötü haber ’2 gün önce cennete uğurladık’ İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

"Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum."

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