Kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama Hakan Altun'dan! Sibel Can’ın partneri meğer...
Geçen akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Hakan Altun, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlenen ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu. Altun, geçtiğimiz ay kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. İşte Hakan Altun'un o açıklaması...
28.05.2023 19:55 - Son Güncelleme: 28.05.2023 19:55
Geçtiğimiz ay ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin (46) kansere yakalandığı öğrenilmişti. İki çocuk babası Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.
"Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim.Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda, hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım. Sevgiyle kalın..."
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, geçen akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, samimi açıklamalarda bulundu.