Kanser tedavisi gören Tanyeli’yi şoke eden mezar sorusu! 52 yaşındaki oryantal Tanyeli “Dünyalık bir hazırlık yok” deyip...
Fazla kiloları için mide küçülte ameliyatı olan ve 99'dan 60'a düşen Tanyeli, geçen günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan ünlü isim, "Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" demişti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren ünlü oryantal, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen soruyla şoke oldu. 52 yaşındaki Tanyeli, sunucunun "Mezar yerini aldın mı?" demesi üzerine bakın ne yanıt verdi.
Türkiye'yi terk edip yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, uzun bir süre önce fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirdi. Mide ameliyatından sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, yeni görüntüsünün mutluluğunu sürerken kötü bir haberle sarsıldı.
Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi. Kanser tedavisi görmeye başlayan ünlü isim, "Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.
Çıkan haberlerin ardından sağlık durumu hakkında konuşan Tanyeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu videoyu size borç biliyorum. O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet pankreas kanseri tanısı konuldu. Şu an hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım. Doktorlarım sağ olsunlar çok umut vadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. 'Kaderle savaşamazsın' dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Eleştiri almışım. Evet kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var, isyan ettiğiniz her şey ise bir sınav vardır. Bunu demek istedim aslında.
Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okunuyor. Hakkınızı helal edin. Sanat camiasındaki dostlarıma, iş dünyasındaki dostlarıma maddi manevi yanımda olmak isteyenlere Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum, çok moral oldu bana.
Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Bir uygulama yaptım, size güzel görüneyim diye. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ne gösterir hayat onu da bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin.