Kanser tedavisi gören Tanyeli’yi şoke eden mezar sorusu! 52 yaşındaki oryantal Tanyeli “Dünyalık bir hazırlık yok” deyip...

Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okunuyor. Hakkınızı helal edin. Sanat camiasındaki dostlarıma, iş dünyasındaki dostlarıma maddi manevi yanımda olmak isteyenlere Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum, çok moral oldu bana.

Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Bir uygulama yaptım, size güzel görüneyim diye. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ne gösterir hayat onu da bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin.