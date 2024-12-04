Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü isim, kendisini ziyarete gelen dostlarına da sosyal medya hesabında yer vermeyi ihmal etmedi. Son olarak Tanyeli'yi Safiye Soyma ziyaret etti. Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Safiye Soyman'dan ziyaret!

Hasta odasında çektirdikleri kareyi Instagram'da yayınlayan ikiliden paylaşımlar peş peşe geldi.

Tanyeli'yi kötü gününde yalnız bırakmayan Safiye Soyman, ziyaret anını video olarak sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki. O gözünün içinin gülüşü. Rengi düzelmiş, gayet iyi. İştahı da açılmış. Sevenlerimiz biliyorsun hayatım herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim, anlatmak istedim"