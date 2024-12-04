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Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla son sağlık durumuyla ilgili takipçilerinin sık sık bilgilendirdi. Ünlü isim, kendisini ziyarete gelen sanatçı dostlarına da paylaşımlarında yer vermeyi ihmal etmedi. Son olarak Tanyeli'yi Safiye Soyma ziyaret etti. Hasta odasında çektirdikleri kareyi Instagram'da yayınlayan ikiliden paylaşımlar peş peşe geldi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:49
Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Ünlü isim, kendisini ziyarete gelen dostlarına da sosyal medya hesabında yer vermeyi ihmal etmedi. Son olarak Tanyeli'yi Safiye Soyma ziyaret etti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Safiye Soyman'dan ziyaret!

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Hasta odasında çektirdikleri kareyi Instagram'da yayınlayan ikiliden paylaşımlar peş peşe geldi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Tanyeli'yi kötü gününde yalnız bırakmayan Safiye Soyman, ziyaret anını video olarak sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki. O gözünün içinin gülüşü. Rengi düzelmiş, gayet iyi. İştahı da açılmış. Sevenlerimiz biliyorsun hayatım herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim, anlatmak istedim"

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Tanyeli de ünlü şarkıcının ziyaretiyle ilgili şu sözleri kullandı: "İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Sayenizde günüm en azından böyle güzel geçiyor. Dostlarım gelince çok mutlu oluyorum. Bir iki gündür kendimi çok daha iyi hissediyorum. Gördüğün gibi mamayla besleniyorum. Bakın, süt protein. İyi geldi Allah şifa versin"

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

İşte o paylaşım...

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Safiye Soyman'dan ziyaret!

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