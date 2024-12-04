Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye Safiye Soyman’dan ziyaret! Hastane odasından paylaştılar

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.
Ünlü isim, kendisini ziyarete gelen dostlarına da sosyal medya hesabında yer vermeyi ihmal etmedi. Son olarak Tanyeli'yi Safiye Soyma ziyaret etti.
Tanyeli'yi kötü gününde yalnız bırakmayan Safiye Soyman, ziyaret anını video olarak sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki. O gözünün içinin gülüşü. Rengi düzelmiş, gayet iyi. İştahı da açılmış. Sevenlerimiz biliyorsun hayatım herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim, anlatmak istedim"
Tanyeli de ünlü şarkıcının ziyaretiyle ilgili şu sözleri kullandı: "İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Sayenizde günüm en azından böyle güzel geçiyor. Dostlarım gelince çok mutlu oluyorum. Bir iki gündür kendimi çok daha iyi hissediyorum. Gördüğün gibi mamayla besleniyorum. Bakın, süt protein. İyi geldi Allah şifa versin"