Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı! Yeni imajına beğeni yağdı sosyal medya onu konuştu
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı! Yeni imajına beğeni yağdı… Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kemoterapi tedavisi devam eden Canan Ergüder, Instagram hesabında yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu. İşte Canan Ergüder'in son hali…
17.06.2021 18:24
- Son Güncelleme: 17.06.2021 18:24
Menajerimi Ara dizisinde Feliz karakteriniz canlandıran ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sağlığı hakkında zaman zaman bilgilendirme paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen Ergüder, son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.
Yeni imajıyla dikkat çeken Ergüder, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü"
Ünlü oyuncunun dökülen saçları yerine kızıl tonlarında peruk kullanması hayranlarından beğeni topladı. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.