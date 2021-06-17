Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı! Yeni imajına beğeni yağdı sosyal medya onu konuştu

Yeni imajıyla dikkat çeken Ergüder, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü"