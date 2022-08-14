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Haberler Magazin Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: "Yıllar ona hiç acımamış"

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: "Yıllar ona hiç acımamış"

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın, görenler, "Yıllar ona hiç acımamış" yorumları yapıyor. Kemal Sunal ve Fatma Girik'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan Kanlı Nigar filmi oyuncularından Bedide karakterine hayat veren oyuncu Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, son haliylegündemde. 1981 yapımı olan ve daha onra defalarca yeniden temsil edilen Kanlı Nigar yeniden yayınlanması nedeniyle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Kanlı Nigar filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Bedide gördü. Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

14.08.2022 12:43 - Son Güncelleme: 14.08.2022 12:43
Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: Yıllar ona hiç acımamış

"YILLAR ONA HİÇ ACIMAMIŞ"

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın...

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Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: Yıllar ona hiç acımamış

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu.

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: Yıllar ona hiç acımamış

Özellikle de Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu'nun son hali...Şu an 67 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: Yıllar ona hiç acımamış

İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: Yıllar ona hiç acımamış

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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