Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın: "Yıllar ona hiç acımamış"

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu.