Kameralardan köşe bucak kaçan Tuvana Türkay öyle bir gizlendi ki… Akıllara ‘Estetik mi yaptırdı’ sorusu geldi!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Tanınmaz halde olan oyuncu, basın mensuplarını fark edince panik oldu. Kameralardan köşe bucak kaçmaya çalışan Türkay, "Yapımcım konuşmamı yasakladı. Beni çekmeyin" diyerek isyan etti. Tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken oyuncunun yüzünü inatla gizlemeye çalışması ise 'Estetik mi yaptırdı?' sorusunu akıllara getirdi.

10.04.2021 13:03 - Son Güncelleme: 10.04.2021 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





