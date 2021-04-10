Kameralardan köşe bucak kaçan Tuvana Türkay öyle bir gizlendi ki… Akıllara ‘Estetik mi yaptırdı’ sorusu geldi!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Tanınmaz halde olan oyuncu, basın mensuplarını fark edince panik oldu. Kameralardan köşe bucak kaçmaya çalışan Türkay, "Yapımcım konuşmamı yasakladı. Beni çekmeyin" diyerek isyan etti. Tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken oyuncunun yüzünü inatla gizlemeye çalışması ise 'Estetik mi yaptırdı?' sorusunu akıllara getirdi.
10.04.2021 13:03
- Son Güncelleme: 10.04.2021 13:05
Olanlar Oldu, Bir Nefes Yeter ve Ağır Romantik gibi yapımlarda yer alan Tuvana Türkay, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Türkay, geride bıraktığımız gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Objektifleri fark edince eli ayağına dolaşan oyuncu, tuhaf hareketleriyle dikkat çekti.
Fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Tuvana Türkay, "İstemiyorum! Beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı" diyerek isyan etti.
Koşar adımlarla aracına binen Tuvana Tükay, bu sırada kapüşonlu montu ve maskesiyle yüzünü gizledi. Oyuncunun ısrarla yüzünü göstermek istememesi ise akıllara 'Estetik mi yaptırdı' sorusunu getirdi.
Öte yandan estetikle değişen ünlü güzellerden olan Tuvana Türkay'ın estetiksiz halleri tekrar gündeme geldi.
İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri…