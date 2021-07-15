Kalp Yarası’nın yakışıklı Ferit’i Gökhan Alkan’a Nesrin Cavadzade’den büyük jest! Ünlü oyuncu aşka geldi sevgilisini baş tacı yaptı
Kalp Yarası'nın yakışıklı Ferit'i Gökhan Alkan'a Nesrin Cavadzade'den büyük jest! Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla 'Nesrin aşka geldi' dedirtti. Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade, sevgilisinin baş harfinin yazılı olduğu hasır şapka ile objektif karşısına geçti. Cavadzade, şapkasına sevgilisinin ismini etiketleyerek 'Baş tacısın' mesajını verdi. Alkan ise Nesrin Cavadzade'nin romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı. Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'nin büyük jestine bakın nasıl karşılık verdi.
15.07.2021 00:23
- Son Güncelleme: 15.07.2021 00:23
Kalp Yarası'nın yakışıklı Ferit'i Gökhan Alkan'a Nesrin Cavadzade'den büyük jest! Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla 'Nesrin aşka geldi' dedirtti.
Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade, sevgilisinin baş harfinin yazılı olduğu hasır şapka ile objektif karşısına geçti ve everdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Güzel oyuncu, şapkasına sevgilisinin ismini etiketleyerek 'Baş tacısın' mesajını verdi. Gökhan Alkan da kısa sürede gündem olan paylaşıma kayıtsız kalmadı.