Kalp Yarası’nın Vedia'sının eşi Eşkıya'dan çıktı o da çok ünlü! Meğer Eşkıya'daymış Yonca Şahinbaş'ın eşi ...
atv ekranlarının yeni fenomeni Kalp Yarası. Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi yeni kuşak isimlerin yanı sıra, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi usta oyuncuları da bulunduran Kalp Yarası, pazartesi akşamları reytinglerin zirvesinde. Dizi de Vedia'yı canlandıran Yonca Şahinbaş hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle hayran bırakıyor. Yonca Şahinbaş hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Yonca Şahinbaş'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş. İşte başta Yonca Şahinbaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
07.12.2021 09:33
- Son Güncelleme: 07.12.2021 09:34
Kalp Yarası dizisinde 'Vedia' karakterine hayat veren Yonca Şahinbaş'ın kim olduğu merak ediliyor. 6 Temmuz 1972, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı. Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculuk da yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor.