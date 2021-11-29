Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu kızını gölgede bıraktı
Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran'ın annesini görenler dilini ısırdı! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan ile paylaştığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Çağıran, bu kez annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesini görenler, 'Ablası gibi', 'Güzelliğiyle kızını sollamış', 'Merve'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu' yorumlarında bulundu. İşte Merve Çağıran'ın güzeller güzeli annesi...
29.11.2021 22:27
- Son Güncelleme: 29.11.2021 22:27
10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Merve Çağıran, 5.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Tek Türkiye dizisi ile geçen oyuncu, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Fi ve Çarpışma gibi yapımlarda rol aldı.
Şimdilerde atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran Çağıran, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.