Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu kızını gölgede bıraktı

10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Merve Çağıran, 5.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Tek Türkiye dizisi ile geçen oyuncu, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Fi ve Çarpışma gibi yapımlarda rol aldı.