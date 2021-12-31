Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti
Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Çağıran, Instagram hesabında yatakta verdiği pozları yayınladı ve bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Merve Çağıran'ın çok konuşulan o pozları...
31.12.2021 18:50
- Son Güncelleme: 31.12.2021 18:50
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.