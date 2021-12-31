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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Çağıran, Instagram hesabında yatakta verdiği pozları yayınladı ve bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Merve Çağıran'ın çok konuşulan o pozları...

31.12.2021 18:50 - Son Güncelleme: 31.12.2021 18:50
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine kendine hayran bıraktı.

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Çağıran, yatakta verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Çağıran hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Tek bir paylaşımla ortalığı yıktı geçti

Çağıran için "Çok güzelsin", "Hayran kalmamak mümkün değil", "Bayılıyorum sana" gibi yorumlarda bulundu.

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