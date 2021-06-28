Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran yaşıyla şaşırttı! Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki o gerçeği duyanlar inanamadı meğer…

Kalp Yarası'nın Hande'si yaşıyla şaşırttı! Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki o gerçeği duyanlar inanamadı… Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Çağıran, ilk bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Başrolü Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan ila paylaştığı yapımda sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Çağıran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile ilişkisini sonlandıran oyuncunun yaşını duyanlar ise inanamadı. Çağıran'ın, rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'den küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

28.06.2021 23:48 - Son Güncelleme: 28.06.2021 23:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





