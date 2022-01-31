Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile Merve Çağıran ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan, meslektaşı Nesrin Cavadzade ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Alkan, yaz aylarında ise evlilik teklifi ettiği sevgilisinden 'evet' yanıtını almıştı. Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Nesrin Cavadzede'nin annesi Feride Cavadzade ile gündeme geldi. Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde başrolü üstlenen oyuncunun annesini görenler hayran kaldı. İşte Nesrin Cavadzade'nin güzeller güzeli annesi Feride Hanım...
31.01.2022 23:31
- Son Güncelleme: 31.01.2022 23:31
Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan, geçen Ağustos ayında sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.
Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, hem oyunculuk kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olmuştu.