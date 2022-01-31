Vav TV İzle
Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile Merve Çağıran ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan, meslektaşı Nesrin Cavadzade ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Alkan, yaz aylarında ise evlilik teklifi ettiği sevgilisinden 'evet' yanıtını almıştı. Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Nesrin Cavadzede'nin annesi Feride Cavadzade ile gündeme geldi. Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde başrolü üstlenen oyuncunun annesini görenler hayran kaldı. İşte Nesrin Cavadzade'nin güzeller güzeli annesi Feride Hanım...

31.01.2022 23:31 - Son Güncelleme: 31.01.2022 23:31
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan, geçen Ağustos ayında sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, hem oyunculuk kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olmuştu.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

Ünlü çift, şimdi ise Nesrin Cavadzede'nin annesi Feride Cavadzade ile gündeme geldi. Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde başrolü üstlenen oyuncunun annesini görenler hayran kaldı.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın müstakbel kayınvalidesi hayran bıraktı! Nesrin Cavadzade’nin annesini gören dilini ısırdı

Pelin Karahan

SON DAKİKA