Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Gökhan Alkan'ın memleketi…
Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncularından biri olan Gökhan Alkan sosyal medyanın dikkatini çeken isimlerden biri. 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade'yle aşk yaşıyor. Bugüne kadar Kalp Atışı, Seviyor, Sevmiyor, Kocamın Ailesi, Yasak Elma gibi dizilerden rol alan Gökhan Alkan hakkında en çok merak edilen yanıtlardan biri de 'aslen nereli' oldu. İstanbul'da doğduğu bilinen Gökhan Alkan bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Gökhan Alkan olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun olan Alkan, oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Gökhan Alkan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu.