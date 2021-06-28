Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Gökhan Alkan'ın memleketi…

Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncularından biri olan Gökhan Alkan sosyal medyanın dikkatini çeken isimlerden biri. 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade'yle aşk yaşıyor. Bugüne kadar Kalp Atışı, Seviyor, Sevmiyor, Kocamın Ailesi, Yasak Elma gibi dizilerden rol alan Gökhan Alkan hakkında en çok merak edilen yanıtlardan biri de 'aslen nereli' oldu. İstanbul'da doğduğu bilinen Gökhan Alkan bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Gökhan Alkan olmak üzere ünlülerin memleketleri.

28.06.2021 16:20 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





