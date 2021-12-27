Kalp Yarası'nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Oğuzhan Koç’tan önce...
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Kadrosunda Şenay Gürler, Merve Çağıran, Gökhan Alkan, Mahir Günşiray gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun, özellikle eski sevgilileri merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Tanrısevsin'in Oğuzhan Koç'tan önce birlikte olduğu ismi duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi...
27.12.2021 23:02
- Son Güncelleme: 27.12.2021 23:02
Yağmur Tanrısevsin, Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteri ile büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Tanrısevsin'in özel hayatı ise merak konusu oldu.
2019'da ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile 5 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Yağmur Tanrısevsin'in özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tanrısevsin'in Oğuzhan Koç'tan önce birlikte olduğu ismi duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.