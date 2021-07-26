Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in eski halini görenler 'ne yaptıysa iyi yapmış' diyor! Estetikli mi estetiksiz mi bilinmez ama...
Televizyonda görmeyi sevdiğimiz isimlerden biri olan Yağmur Tanrısevsin'i Oğuzhan Koç ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle uzunca bir süre magazin manşetlerinde gördük ama ekranlardan oldukça da uzaktı. atv ekranlarında daha ilk bölümden reytinglerin zirvesine yerleşen Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle ekranlara dönen Yağmur Tanrısevsin'in eski halini görenler değişimine inanamadı. İşte başta Yağmur Tanrısevsin olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde gelen değişimleri.
Yağmur Tanrısevsin, oldukça beğenilen bir isim. Güzel oyuncu uzun bir süre ekranlara ara vermesinin ardından bu yaz karşımıza Kalp Yarası adlı dizi ile çıktı. Yer aldığı dizide Gökhan Alkan ile başrolü paylaşan oyuncu, güzelliği ile dikkat çekiyor fakat şimdiki hali ile eski hali arasında dağlar kadar fark var. Yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka bir görünüme ulaşan Yağmur Tanrısevsin'in eski halini gördüğünüzde oldukça şaşıracaksınız.
24 Ağustos 1990 doğumlu olan güzel oyuncu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Mersin'de tamamlamasının ardından; Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşmiş ve oyunculuk kariyerine adım atmış. Yağmur Tanrısevsin; Adını Feriha Koydum, Güneşi Beklerken, İki Yalancı, Pis Yedili gibi Türkiye'nin en bilindik dizilerinden bazılarında oyunculuk sergilemiş. Yer aldığı dizilerin yanında oynadığı reklam filmleriyle de adından söz ettiren güzel oyuncuyu daha uzun süre ekranlarda göreceğiz gibi duruyor.
Uzun yıllardır ekranlarda olan Yağmur Tanrısevsin, gözlerimizin önünde değişen ünlülerden. Estetiksiz hali ile gündeme gelen oyuncu bu zamana kadar pek çok operasyon geçirmiş ve şimdiki görünümüne ulaşmış. Güzel oyuncunun ister estetikli olsun ister estetiksiz, oldukça farklı bir havası var.
İŞTE BAŞTA YAĞMUR TANRISEVSİN OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN ESTETİKLE GELEN DEĞİŞİMLERİ