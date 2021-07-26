Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in eski halini görenler 'ne yaptıysa iyi yapmış' diyor! Estetikli mi estetiksiz mi bilinmez ama...

Yağmur Tanrısevsin, oldukça beğenilen bir isim. Güzel oyuncu uzun bir süre ekranlara ara vermesinin ardından bu yaz karşımıza Kalp Yarası adlı dizi ile çıktı. Yer aldığı dizide Gökhan Alkan ile başrolü paylaşan oyuncu, güzelliği ile dikkat çekiyor fakat şimdiki hali ile eski hali arasında dağlar kadar fark var. Yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka bir görünüme ulaşan Yağmur Tanrısevsin'in eski halini gördüğünüzde oldukça şaşıracaksınız.