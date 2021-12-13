Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesini görenler dilini ısırdı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'ndan başrolü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaşan Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Tanrısevsin, bu kez annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Deniz Tanrısevsin güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in güzeller güzeli annesi...
13.12.2021 22:05
- Son Güncelleme: 13.12.2021 22:05
Yağmur Tanrısevsin, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Güzel oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.