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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesini görenler dilini ısırdı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'ndan başrolü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaşan Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Tanrısevsin, bu kez annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Deniz Tanrısevsin güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in güzeller güzeli annesi...

13.12.2021 22:05 - Son Güncelleme: 13.12.2021 22:05
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

Yağmur Tanrısevsin, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle gönüllere taht kurdu.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Tanrısevsin, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

Güzel oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Deniz Tanrısevsin güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes hayran kaldı

İşte başta Yağmur Tanrısevsin olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

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