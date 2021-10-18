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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesine bakın! Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, atv ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile büyük beğeni topladı. Partneri Gökhan Alkan'la büyük bir uyum yakalayan Tanrısevsin, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Tanrısevsin hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Tanrısevsin'in annesi ile olan benzerliği çok konuşulurken "Güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası gibi" yorumları yapıldı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in güzeller güzeli annesi Deniz Tanrısevsin...

18.10.2021 23:27 - Son Güncelleme: 18.10.2021 23:27
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu

Başrollerini Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası'nda sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Yağmur Tanrısevsin'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu

Tanrısevsin hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu

Tanrısevsin'in annesi ile olan benzerliği çok konuşulurken "Güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası gibi" yorumları yapıldı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu

İşte başta Yağmur Tanrısevsin olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesine bakın! Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı anne-kızın benzerliği çok konuşuldu
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