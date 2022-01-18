Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’
Başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşıma imza attı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Tanrısevsin, derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken yorumların ardı arkası kesilmedi. Tanrısevsin'in takipçileri, 'Yandı buralar', 'Bu ne güzellik', 'Ateş ediyorsun' ifadelerini kullandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.01.2022 22:52
- Son Güncelleme: 18.01.2022 22:52
Kalp Yarası dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşıma imza attı.