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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

Başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşıma imza attı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Tanrısevsin, derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken yorumların ardı arkası kesilmedi. Tanrısevsin'in takipçileri, 'Yandı buralar', 'Bu ne güzellik', 'Ateş ediyorsun' ifadelerini kullandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

18.01.2022 22:52 - Son Güncelleme: 18.01.2022 22:52
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

Kalp Yarası dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşıma imza attı.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin yatak odasından paylaştı! Derin yırtmaçlı saten kıyafetiyle dikkat çekti ‘Yandı buralar’

ÖVGÜ YAĞDI!
Takipçileri, ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Tanrısevsin'in takipçileri, 'Yandı buralar', 'Bu ne güzellik', 'Ateş ediyorsun' ifadelerini kullandı.

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