Kalp Yarası'nın Adnan'ı Mahir Günşiray'ın babası bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Yeşilçam'ın efsane jönü...
Kalp Yarası'nın Adnan'ı Mahir Günşiray'ın babası bakın kim çıktı! Kadrosunda Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin, Gökhan Alkan, Şenay Gürler gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası'nda Adnan karakterini canlandıran Mahir Günşiray'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 10 Ağustos 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Günşiray'ın Yeşilçam'ın efsane oyuncunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Mahir Günşiray'ın babası bakın kimmiş...
20.12.2021 20:36
- Son Güncelleme: 20.12.2021 20:36
Mahir Günşiray, atv ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Adanan karakteriyle büyük beğeni topladı.
1986 senesinde Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başlayan Günşiray'ın Yeşilçam'ın efsane oyuncunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.