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Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı. Hayranlarını endişelendiren Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.03.2023 19:25 - Son Güncelleme: 26.03.2023 19:25
Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geçen aylarda kötü haber gelmişti. Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.

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Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...

Tedavisini ardından yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alınan ve bir süre sonra taburcu edilen oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenmişti.

Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...

AÇIKLAMA GELDİ!
Ahmet Mümtaz Taylan, ameliyatından iki ay sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Taylan, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" şeklinde konuştu.

Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Taylan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken oyuncunun yaşı da merak konusu oldu.

İşte başta Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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