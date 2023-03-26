Kalp ameliyatı olmuştu! Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! 2 ay sonra gelen açıklama...
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı. Hayranlarını endişelendiren Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
26.03.2023 19:25 - Son Güncelleme: 26.03.2023 19:25
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geçen aylarda kötü haber gelmişti. Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.
AÇIKLAMA GELDİ!
Ahmet Mümtaz Taylan, ameliyatından iki ay sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.